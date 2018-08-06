ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة بالغربية

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 246 كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بمنطقة سوق الجبان بحى أول طنطا، كما تم ضبط عدد 290 كجم لحوم مستوردة ومفروم وأسماك منتهية الصلاحيه وبدون بيانات موضوعة بثلاجة لبيع المنتجات الغذائية بمركز قطور.