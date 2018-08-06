ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة مكبرة بالغربية

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 246 كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك بمنطقة سوق الجبان بحى أول طنطا، كما تم ضبط عدد 290 كجم لحوم مستوردة ومفروم وأسماك منتهية الصلاحيه وبدون بيانات موضوعة بثلاجة لبيع المنتجات الغذائية بمركز قطور.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها مع عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة شئونها فى هذا الأمر.
وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمجازر لضبط الأسواق وضمان وصول هذه المنتجات للمستهلك وهى صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أى مسببات مرضية.
ومشيرا إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بحسم على المخالفين، وحث محافظ الغربية الأهالى على التواصل مع غرفة الطوارئ بمديرية الطب البيطرى، وذلك على الأرقام التالية: 3332574/ 3334424/ 3402375.
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