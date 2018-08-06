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صياد يحرر محضرا بمشاهدته تمساحين بنهر النيل أمام منزله بأخميم

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:53 ص
صياد يحرر محضرا بمشاهدته تمساحين بنهر النيل أمام منزله بأخميم تمساح -أرشيفيه
سوهاج ــمحمود مقبول
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حرر صياد يقيم بناحية قرية الأحايوة قبلى دائرة مركز أخميم محضرا أوضح فيه أنه أثناء تواجده أمام منزله الكائن على ضفاف نهر النيل شاهد تمساحين، مما يعرض أسرته والمنازل المجاورة للخطر.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والذى انتقل إلى مكان البلاغ قد تلقى إخطارا بوجود تمساحين بدائرة مركز أخميم عقب إعلان صياد بمشاهدته لهما.
 
وتبين من التحريات التى أشرف بها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والرائد إبراهيم صقر معاون مباحث المركز بورد لمركز شرطة أخميم مذكرة محرره بمعرفة مجلس ومدينة أخميم، تتضمن بلاغ خالد أحمد محمد أبو العلا 31 سنة صياد ويقيم بناحية الأحايوه قبلي – دائرة المركز بمشاهدته أمام منزله الكائن علي ضفاف نهر النيل عدد " 2 " تمساح مما يعرض أسرته والمنازل المجاورة للخطر.
 
انتقل مدير أمن سوهاج واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق وقوات قسم شرطة المسطحات ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز بتمشيط المنطقة المشار إليها، تبين صعوبة الرؤية بها لكثافة الهيش بمساحة 10 قراريط وتم التنسيق وإدارة حماية النيل بالمحافظة لتطهير النيل وإزالة الهيش بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3440 إداري المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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