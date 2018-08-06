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صور.. مواطنو جنوب السودان يحتفلون بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة فى البلاد

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:39 ص
صور.. مواطنو جنوب السودان يحتفلون بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة فى البلاد سلفا كير يصافح الحضور قبل توقيع اتفاق السلام
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وقع الأطراف المتنازعون فى جنوب السودان اتفاقاً نهائياً لتقاسم السلطة، أمس الأحد، بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين فى هذا البلد، وذلك بحضور الرئيس السودانى عمر حسن البشير، حيث احتفل أعداد كبير من المواطنين فى الدولة الوليدة بهذا الحدث الذى ينهى سنوات من الصراع

احتفالات بين مواطنى جنوب السودان بعد توقيع اتفاق السلام
احتفالات بين مواطنى جنوب السودان بعد توقيع اتفاق السلام

قال نيكولاس كبلس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إن التوقيع النهائى لاتفاق السلام فى جنوب السودان، يمثل خطوات كبيرة وهامة فى الطريق الصحيح لكنها ليست نهاية الطريق.

احتفالات بين مواطنى جنوب السودان
احتفالات بين مواطنى جنوب السودان

وأكد كبلس - فى كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاق اليوم الأحد بالخرطوم - إنه لابد من الاهتمام بالمرحلة المقبلة من التفاوض بين الفرقاء الجنوبيين، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل وتوقيتات وكيفية التنفيذ، داعيا المجتمع الدولى إلى دعم استقلال الاتفاقية من خلال تحقيق العدالة والشمولية والقدرة على التطبيق.

أعلام جنوب السودان تتصدر المشهد الاحتفالى فى جوبا
أعلام جنوب السودان تتصدر المشهد الاحتفالى فى جوبا
مواطنى جنوب السودان يحتفلون بالسلام
مواطنى جنوب السودان يحتفلون بالسلام
البشير فى حديث مع سيلفا كير
البشير فى حديث مع سيلفا كير
حديث بين الرئيس السودانى عمر حسن البشير ونظيره الجنوب سودانى سيلفا كير
حديث بين الرئيس السودانى عمر حسن البشير ونظيره الجنوب سودانى سيلفا كير
رياك مشار يوقع اتفاق السلام
رياك مشار يوقع اتفاق السلام
زعيم المعارضة رياك مشار
زعيم المعارضة رياك مشار
سيلفا كير فى حديث مع البشير
سيلفا كير فى حديث مع البشير
سيلفا كير فى طريقه لتوقيع اتفاق السلام
سيلفا كير فى طريقه لتوقيع اتفاق السلام
سيلفا كير يستمع لحديث البشير
سيلفا كير يستمع لحديث البشير
سيلفا كير يصافح معارضيه
سيلفا كير يصافح معارضيه
سيلفا كير يوقع الاتفاقية
سيلفا كير يوقع الاتفاقية

 


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