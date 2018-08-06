صور.. محافظ البحر الأحمر يودع حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولى

البحر الأحمر- عماد عرفة

ودع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، حجاج بيت الله الحرام بمطار الغردقة الدولى، يرافقه اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حجاج البحر الأحمر يغادرون للأراضى المقدسة

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة حريصة على توفير سبل الراحة والآمان للحجاج، متمنيا لهم السلامة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة وأثناء تأدية مناسك الحج، والعودة إلى أرض الوطن، موكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على البعثة باستمرار.



المحافظ يودع الحجاج بمطار الغردقة وطالب المحافظ من الحجاج خلال توديعهم بالدعاء من أجل مصر لكى يعم الخير والأمن على البلاد.

ومن جانبهم، أعرب حجاج قرعة وزارة الداخلية عن فرحتهم وسعادتهم بالذهاب إلى الأراضى المقدسة؛ لأداء فريضة الحج، وقدموا الشكر للمحافظ لحرصه على توديعهم ومصافحتهم، مؤكدين أن دعائهم الأول بأن يمن الله على مصر بنعمة الأمن والأمان وأن يحفظ شعبها من كل سوء.