صور.. مباحث القاهرة تداهم البؤر الإجرامية بالحى العاشر فى مدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت القضاء على كافة البؤر الإجرامية، وملاحقة الخارجين عن القانون، والعناصر الوارد بشأنهم معلومات جنائية، ورفع كافة الإشغالات بمنطقة الحى العاشر، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون لإعادة الانضباط بشوارع المنطقة.

شارك فى الحملات ضباط وأفراد مباحث قطاع الشرق، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة، بالإضافة للإدارة العامة لمرور القاهرة، والإدارة العامة لقطاع الشرق، وإدارة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات في مجال البحث الجنائى عن ضبط 6 قضية مخدرات اتجار بإجمالي 500 جرام فودو ، 60جرام هيروين ، 50 قرص مخدر ، و2 قضية سلاح ناري (2فرد خرطوش + 6 طلقة خرطوش ، و16 قضية سلاح أبيض، و18 هارب من أحكام حبس، ومراقب هارب، و13 هارب من أحكام غرامات، و12 هارب من أحكام مخالفات، وسيارة مبلغ بسرقتها.

وفي مجال المرافق، تم تنفيذ25 مخالفة إزالة إدارية، و34 مخالفة إشغال طريق، وضبط 35 بائعا جائلا، و 10 عربات مأكولات، و2 عدم حمل شهادة صحية، و14 محضر تلوث بيئة، و12 عربة يد عجل لبيع الخضار، و7 تروسيكل لبيع الموز ، 5 لافتة اعلانات ، 15 غلق إدارى ،4 سيارات متروكة ، وفي مجال المرور تم ضبط 44 مخالفة كلبش، و 17 مخالفة تعطيل حركة المرور، و50 مخالفة سحب تراخيص، و 22 مخالفة دراجات بخارية، 10 حجز توك توك ، 5 حجز مركبات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة، استمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وفي ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز علي الرصد المبكر و التحليل لكافة صور الخروج علي الشرعية والقانون.



قيادات الشرطة تفحص المشتبه بهم فى حملات مداهمة البؤر الاجرامية بمنطقة الحى العاشر



حملات امنية بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر



حملات امنية بمدينة نصر