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صور ..مباحث التموين بالبحر الأحمر تضبط 15طن منظفات منتهية الصلاحية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:19 م
صور ..مباحث التموين بالبحر الأحمر تضبط 15طن منظفات منتهية الصلاحية اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
كتب: محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكن ضباط مباحث التموين بالبحرالأحمر من ضبط أكثر من 15 طن منظفات ومستحضرات منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق .

وكان قسم مباحث التموين بمديرية أمن البحرالأحمر قد وجه حملة تموينية مكبرة بناء علي تعليمات اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر أسفرت جهودها عن ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من المنظفات والمستحضرات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بعبوات سابقة الاستخدام ووضع ملصقات تحمل تواريخ إنتاج حديثة بمسميات عديدة وطرحها للبيع بالأسواق .

تموين البحر الأحمر
تموين البحر الأحمر

وتم ضبط كمية كبيرة من المنظفات والمستحضرات وزنت 15,368 طن و 2500 ملصق "إستيكر" ، بمواجهة "عبده ح. ع  43 سنة" صاحب الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بما أسفر عنه الضبط أقر بصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مباحث تموين البحر الأحمر
مباحث تموين البحر الأحمر

 


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