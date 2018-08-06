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صور..قومى المرأة بالشرقية يوزع 50شهادة أمان للسيدات مرضى أنيميا البحر المتوسط

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:20 ص
صور..قومى المرأة بالشرقية يوزع 50شهادة أمان للسيدات مرضى أنيميا البحر المتوسط جانب من توزيع الشهادات
الشرقية- فتحية الديب
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سلم المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، وبإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، 50 شهادة أمان هدية من المجلس القومي للمرأة، للسيدات والفتيات مرضى أنيميا البحر المتوسط، وذلك خلال لقاء عقد بمقر المجلس.
 
وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة الفرع أثناء اللقاء أهمية وطريقة الاستفادة من شهادات أمان، وأشارت إلى أن قيمة كل شهادة 500 جنيه وتم إصدارها من البنك الزراعى المصري وفروعه بالقري، وذلك لرغبة المجلس القومي للمرأة فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة مع شرح لمبادرة بنت مصر ونظام القرض وأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر.
 
وتطرق اللقاء إلى تعريف السيدات والفتيات من مرضي أنيميا البحر المتوسط، بأنشطة المجلس من حملات طرق الأبواب بالقري والنجوع، والقروض متناهية الصغر، والمشروعات الخاصة بالمرأة، وقرض بنت مصر والشمول المالي، ودور المرأة بالاهتمام بالتغذية السليمة والأنيميا الناتجة عن سوء التغذية، وأهمية النظافة العامة لصحة الأسرة، فضلا عن الحديث عن مفهوم الصحة الإنجابية وأهمية الاهتمام بالمتابعة السليمة بالحمل للوصول إلى ولادة آمنة مع أهمية المباعدة بين الحمل والأخر بوسائل منع الحمل للحفاظ على صحة المرأة والطفل.
 
يذكر أن مرض أنيميا البحر المتوسط، هو مرض وراثي ناتج عن زواج الأقارب، ويحتاج حامل المرض إلي نقل دم كل 15 يوما مدي الحياة، فضلا عن علاج شهري مكلف.
 
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