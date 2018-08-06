صور.. شباب جوالات مركز "جراجوس" بقنا يدعمون مرضى السرطان بأورام الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى علاج الأورام بمحافظة الأقصر، زيارة لمعسكر جوالات مركز شباب جراجوس بمحافظة قنا، لتقديم الدعم المعنوى لمرضى السرطان داخل المستشفى وإدخال البهجة والسرور فى قلوبهم، وقاموا بتوزيع الهدايا والورود على مختلف المرضى وذويهم بالمستشفي.

وجاءت تلك الزيارة فى إطار إنتشار خطة العمل خارج محافظة الأقصر، حيث تم توقيع برتوكول مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا من خلال مراكز الشباب والصالونات الثقافية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وتم تنسيق أول زيارة لمعسكر جوالات مركز شباب جراجوس محافظة قنا.



شباب جوالات مركز شباب جراجوس بقنا

شباب جوالات مركز شباب جراجوس بقنا