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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:01 م
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صور.. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور الصين وتلتقى وزير الخارجية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:51 م
صور.. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور الصين وتلتقى وزير الخارجية أثناء المباحثات بين المسؤولة الأممية ووزير الخارجية الصينى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قامت وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة المنتخبة حديثا للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بزيارة إلى الصين، أمس الأحد، حيث ستستمر حتى 10 أغسطس الجارى.
أثناء المحادثات بين الجانبين
أثناء المحادثات بين الجانبين
 
وتأتي زيارة إسبينوزا تلبية لدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يى"، والذى التقت به اليوم الاثنين.
ابتسامة من قبل المسؤولة الأممية أثناء محادثتها مع وزير الخارجية الصينى
ابتسامة من قبل المسؤولة الأممية أثناء محادثتها مع وزير الخارجية الصينى
وكانت وزيرة خارجية الإكوادور "ماريا فرناندا إسبينوزا" انتخبت رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي، وسوف تبدأ فترة ولايتها التي مدتها عام واحد في سبتمبر القادم.
أثناء استقبال المسؤول الصينى لنظيرته الإكوادورية
أثناء استقبال المسؤول الصينى لنظيرته الإكوادورية
أثناء المحادثات بين الجانبين
أثناء المحادثات بين الجانبين
إسبينوزا تتحدث خلال محادثتها مع المسؤول الصينى
إسبينوزا تتحدث خلال محادثتها مع المسؤول الصينى
مصافحة بين وانج يى والمسؤولة الأممية
مصافحة بين وانج يى والمسؤولة الأممية
المسؤولة الأممية أثناء المحادثات
المسؤولة الأممية أثناء المحادثات
وزير خارجية الصين أثناء المحادثات
وزير خارجية الصين أثناء المحادثات
وزير خارجية الصين يصافح الرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير خارجية الصين يصافح الرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة

 


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