صور.. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تزور الصين وتلتقى وزير الخارجية

قامت وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة المنتخبة حديثا للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بزيارة إلى الصين، أمس الأحد، حيث ستستمر حتى 10 أغسطس الجارى.
أثناء المحادثات بين الجانبين
وتأتي زيارة إسبينوزا تلبية لدعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يى"، والذى التقت به اليوم الاثنين.
ابتسامة من قبل المسؤولة الأممية أثناء محادثتها مع وزير الخارجية الصينى
وكانت وزيرة خارجية الإكوادور "ماريا فرناندا إسبينوزا" انتخبت رئيسًا للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي، وسوف تبدأ فترة ولايتها التي مدتها عام واحد في سبتمبر القادم.
أثناء استقبال المسؤول الصينى لنظيرته الإكوادورية
أثناء المحادثات بين الجانبين
إسبينوزا تتحدث خلال محادثتها مع المسؤول الصينى
مصافحة بين وانج يى والمسؤولة الأممية
المسؤولة الأممية أثناء المحادثات
وزير خارجية الصين أثناء المحادثات
وزير خارجية الصين يصافح الرئيسة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة
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