صور.. توافد أهالى الأقصر لتسجيل مواليدهم بالتموين لليوم السادس

الأقصر – أحمد مرعى

واصل الدكتور تامر صلاح وكيل وازرة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، من جولاته علي مقرات التموين الـ30 لمتابعة تقديم الأهالي لاستمارات تسجيل مواليدهم بالمنظومة التموينية، للتأكد بنفسه من التسهيل علي المواطنين.

وشملت جولة الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، المرور على مراكز إضافة المواليد بالحبيل والبياضية، وتبين انتظام العمل بهذه المكاتب وعدم وجود مشاكل فى إضافة المواليد للمواطنين، والتقي بالأهالي الذين أكدوا علي حسن استقبال الموظفين لهم والتجاوب معهم في كافة الأسئلة والطلبات التي يقدمونها.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ عدد الاستمارات المقدمة لإضافة المواليد حوالي 470 طلبا حتي الآن، وذلك منذ البدء فى تلقى استمارات إضافة مواليد، اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري والذي يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل، موضحاً أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، وتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مقر لتلقى استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون فى إضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه، وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعى وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن الأمور تسير بصورة طبيعية تماماً في مختلف مقرات التموين التي تجهيزها لخدمة المواطنين والبلاغ عددها 30 مقراً وتشمل ما يلى:- (مركز شباب القرنة – مركز شباب الزمامى بجوار مكتب التموين بقامولا – مركز شباب البعيرات – مركز شباب الضبعية – مركز شباب الأقالته – إدارة تموين بندر الأقصر لوسط المدينة – إدارة تموين بندر الأقصر للكرنك – مركز شباب العوامية – مكتب تموين الزينية – مركز الإرشاد الزراعى بالعشى – مركز شباب أرمنت الحيط - جمعية الشباب المسلمين بأرمنت الوابورات – مكتب تموين الرزيقات – مكتب تموين المحاميد – مكتب تموين الرياينة – قاعة مجلس المدينة القديم بإسنا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية النمسا – قاعة بالوحدة المحلية لقرية الشغب – مقر جمعية التنمية الريفية بأصفون – مقر مكتب تموين النجوع الجديد بقرية النجوع – مقر الوحدة المحلية بقرية الدير الدور الأرضى – مقر قصر ثقافة الكيمان – مركز شباب ترعة ناصر – مقر دار المناسبات بقرية الحلة – مكتب الارشاد الزراعى بالبياضية – مكتب تموين البغدادى – الوحدة المحلية بالحبيل بمكتب رئيس القرية – مركز المعلومات بمجلس مدينة الطود – مكتب تموين العديسات – المجلس المحلى القديم بالمريس).