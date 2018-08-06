صور.. "تنشيط السياحة" تنظم معرضا ترويجيا فى مؤتمر البنوك بشرم الشيخ

شرم الشيخ عبد الحليم سالم - أحمد يعقوب

نظمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة مكتب شرم الشيخ معرضا ترويجيا على هامش مؤتمر البنوك الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والبنك المركزى.

وقال إسلام نبيل رئيس مكتب الهيئة فى شرم الشيخ لـ"اليوم السابع"، إننا نسعى دائما للتواجد فى المؤتمرات الدولية المنعقدة بشرم الشيخ فى كل المؤتمرات بهدف إبراز المقومات السياحية للضيوف سواء عن مصر أو شرم الشيخ بشكل خاص، علاوة على الرد هلى استفسارات الضيوف.

وأضاف أن المعرض يضم كتيبات وصور وخرائط للمناطق السياحية المصرية ومناطق الغوص خاصة فى جنوب سيناء، حيث يتم إهداؤها لضيوف المؤتمر المشاركين من 40 دولة.

ولفت إلى أنه يتم التركيز على تحسين الصورة الذهنية للسائح عن شرم الشيخ سعيا لجذب المزيد من السياحة.