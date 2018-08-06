صور.. القوات الأمريكية تواصل إطفاء حرائق كاليفورنيا الكارثية

كتب عبد الوهاب الجندى

تواصل فرق الحماية المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مكافحة الحرائق المندلعة منذ أيام فى غابات ولاية كاليفورنيا، ودفعت السلطات بمزيد من سيارات ورجال وطائرات الإطفاء للحد من انتشار الحرائق.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموعة من الصور، تظهر عمل القوات المدنية، وهى تحاول السيطرة على الحرائق التى أدت إلى هروب آلاف الأهالى من المناطق التى دمرتها النيران.

وفى وقت سابق قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن حرائق الغابات التى تستعر فى ولاية كاليفورنيا "كارثة كبيرة" وأمر بتوفير التمويل الاتحادى لمساعدة الجهود فى المناطق المنكوبة.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب "أمر بمساعدات اتحادية، فى المناطق التى تضررت بحرائق الغابات والرياح القوية اعتبارا من 23 يوليو وحتى الآن".



الحماية المدنية



صعود الدخان



طائرات الإطفاء