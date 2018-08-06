صور.. الأمن يزيل التعديات على بحيرة البرلس ويضبط 385 مخالفة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى من إزالة كل التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس، وأسفرت الحملة عن ضبط 93 قضية متنوعة منها 21 قضية فى مجال الرى والصرف، و11 قضية فى مجال حماية البيئة من التلوث، و3 قضايا فى مجال حماية نهر النيل من التلوث، و3 قضايا فى مجال حماية الأراضى الزراعية، وقضية بإزالة 200 غريزة خشبية، وقضية بإزالة 12000 متر غزل دورة تحاويط مخالف على مساحة 15 فدانًا، وقضية بإزالة 40 علبة بطول 4000 متر.

كما تمكنت الحملة من ضبط 54 قضية متنوعة، فتم ضبط 3 قضايا متنوعة "1800 متر غزل بمساحة 30 فدانًا، و160 غريزة خشبية 15 جوبية زريعة، وتمكنت الحملة من ضبط 116 قضية، منها إزالة 2200 متر غزل بمساحة 20 فدانًا، وإزالة 300 غريزة خشبية، وإزالة 220 جوبية صيد زريعة، و66 قضية صيد مخالف ضبط فيها "2 كوبوتا، 34 جوابى، 2550 متر غزل متنوع، وإزالة 240 علبة غزل دورة مخالف بواقع 2400 متر، وتحرير 15 قضية فى مجال الرى والصرف، و10 قضايا فى مجال الاتجار فى المبيدات الزراعية.. بدون ترخيص، وقضايا فى مجال حماية الأراضى الزراعية، و5 قضايا فى مجال حماية نهر النيل من التلوث، و5 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث، و5 قرارات إزالة نوسيلة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 122 قضية متنوعة منها 15 قضية فى مجال الرى والصرف، و9 قضايا فى مجال الاتجار فى الأعلاف.. بدون ترخيص، وقضيتين فى مجال حماية نهر النيل من التلوث، وإزالة 200 غريزة خشبية، وإزالة 100 جوبية صيد زريعة.

كما حررت 87 قضية صيد مخالف ضبط فيها فلوكة خشبية عليها ماكينتين كوبوتا، و90 بوكسة أسماك شر، و400 متر غزل، 4 فلوكة خشبية عليها 8000 متر غزل دورة، 3 ماكينة كوبوتا برفاص.















