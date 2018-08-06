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صور.. إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:50 ص
صور.. إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر فتح الطريق أمام السيارات بشارع البطل
كتب: محمد أبو ضيف - تصوير محمد فوزى
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قامت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بفتح شارع البطل أحمد عبد العزيز مرة أخرى أمام السيارات، بعد أن قامت بغلقه، لقيام خبراء المفرقعات بالجيزة بمعاينة موقع انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر. 
 
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بنشوب حريق فى سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر وتم توجيه سيارتين إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق.
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (1)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (2)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (3)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (4)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (5)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (6)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (7)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (8)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (9)
 
إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر (10)
 
 
فتح شارع البطل أمام السيارات (1)
فتح شارع البطل أمام السيارات 

فتح شارع البطل أمام السيارات (2)
فتح شارع البطل 

فتح شارع البطل أمام السيارات (3)
فتح الشارع 

فتح شارع البطل أمام السيارات (4)
شارع البطل بعد فتحه

فتح شارع البطل أمام السيارات (5)
فتح شارع البطل أمام السيارات 

فتح شارع البطل أمام السيارات (6)
فتح شارع البطل أمام السيارات 

فتح شارع البطل أمام السيارات (7)
فتح الشارع

فتح شارع البطل أمام السيارات (8)
فتح شارع البطل 

 
 
فتح شارع البطل أمام السيارات (11)
فتح شارع البطل 

 
 
 

 


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