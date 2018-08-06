صور.. إعادة فتح شارع البطل بعد إزالة أثار تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر

قامت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بفتح شارع البطل أحمد عبد العزيز مرة أخرى أمام السيارات، بعد أن قامت بغلقه، لقيام خبراء المفرقعات بالجيزة بمعاينة موقع انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بنشوب حريق فى سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر وتم توجيه سيارتين إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق.
فتح شارع البطل أمام السيارات
فتح شارع البطل
فتح الشارع
شارع البطل بعد فتحه
فتح شارع البطل أمام السيارات
فتح شارع البطل أمام السيارات
فتح الشارع
فتح شارع البطل
فتح شارع البطل
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