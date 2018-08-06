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الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:50 ص
خالد صلاح
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صور.. إجلاء 1000 شخص من جزر جيلى فى إندونيسيا جراء الزلزال

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:52 ص
صور.. إجلاء 1000 شخص من جزر جيلى فى إندونيسيا جراء الزلزال زلزال جزيرة لومبوك الإندونيسية
أ ش أ
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أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء ما يقرب من ألف سائح أجنبى وزائر محلى من جزر جيلى التى تتكون من أشهر ثلاث جزر فى لومبوك وغرب نوسا تينجارا على خلفية الزلزال الذى ضرب البلاد الليلة الماضية.

 وذكرت الوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إجلاء 358 سائحا من جزيرة لومبوك منذ صباح اليوم إلى ميناء بانجسال فى الجزء الشمالى من بينهم 148 أجنبيا و210 زوار محليين..مشيرة إلى أن عملية الإجلاء يتم تنفيذها على مراحل باستخدام قوارب مطاطية.

إجلاء 1000 شخص من جزر جيلى فى إندونيسيا جراء الزلزال
إجلاء 1000 شخص من جزر جيلى فى إندونيسيا جراء الزلزال

 

استمرار عمليات الإجلاء
استمرار عمليات الإجلاء

 

إندونيسيون يغادرون منطقة تضررت من الزلزال
إندونيسيون يغادرون منطقة تضررت من الزلزال

 

انهيار مبنى بسبب الزلزال
انهيار مبنى بسبب الزلزال

 

جانب من انهيار مبنى بسبب الزلزال
جانب من انهيار مبنى بسبب الزلزال

 

فرق الإنقاذ تحمل أحد الضحايا
فرق الإنقاذ تحمل أحد الضحايا

 


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