صور.. "أوبن أرمز" تنقذ عدد من المهاجرين من الغرق فى البحر المتوسط

تمكن الزورق الإسبانى "أوبن آرمز"، من انقاذ عدد من المهاجرين الأفارقة، الذين كانوا على وشك الغرق فى البحر المتوسط، خلال محاولتهم للهروب من قوات حرس السواحل.
أحد المهاجرين بعد إنقاذه
كانت المنظمة قد انتقدت عددا من الدول الأوروبية فى الأيام الماضية، وعلى رأسهم إيطاليا ومالطا، بسبب موقفهم المتعنت فى استقبال المهاجرين، وهو الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر.
أحد المهاجرين على متن السفينة
أحد المهاجرين ينظر إلى البحر مفكرا فى مصيره
أحد المهاجرين
المهاجرون الأفارقة يخلدون للنوم على متن السفينة
حديث بين أحد العاملين فى السفينة وأحد المهاجرين
مهاجر يغتسل بالماء بعد صعوده لمتن السفينة
مهاجر
مهاجرون أفارقة أنقذتهم أوبن أرمز
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