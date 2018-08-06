صور.. "أوبن أرمز" تنقذ عدد من المهاجرين من الغرق فى البحر المتوسط

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

تمكن الزورق الإسبانى "أوبن آرمز"، من انقاذ عدد من المهاجرين الأفارقة، الذين كانوا على وشك الغرق فى البحر المتوسط، خلال محاولتهم للهروب من قوات حرس السواحل.



أحد المهاجرين بعد إنقاذه

كانت المنظمة قد انتقدت عددا من الدول الأوروبية فى الأيام الماضية، وعلى رأسهم إيطاليا ومالطا، بسبب موقفهم المتعنت فى استقبال المهاجرين، وهو الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر.