" صحة الشرقية" تضبط 26 قربة دم غير صالحة بـ 3 مستشفيات كبرى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت مديرية الصحة بالشرقية على 26 قربة دم منتهية الصلاحية ضبطت في مستشفيات خاصة بالزقازيق ، كما اصدر قرار غلق لـ 83 منشأة طبية لوجود مخالفات طبية .

ذكر بيان ، ان إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة قامت بالمرور علي ثلاث مستشفيات خاصة كبري بمدينة الزقازيق وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 26 قربة دم بعضها منتهية الصلاحية وبعضها مجهولة المصدر وذلك بالمعامل الملحقة لهذه المستشفيات

وتم تحرير 3 محاضر ضبط وجاري العرض علي النيابة العامة ، كما تبين أن أحد هذه المعامل يدار بدون مدير فني وجاري العرض علي السلطة المختصة لإستصدار قرار غلق لمعمل المستشفي ، كما تم ضبط وتحريز بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والمعملية وبعض المحاليل منتهية الصلاحية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

ومن جانب أخر قامت حملة أخري من إدارة العلاج الحر بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة سلوي شندي مديرة التراخيص بالإدارة المركزية للمعامل بالوزارة بالمرور علي بعض المعامل الخاصة بمدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن ضبط أنابيب ومستلزمات معملية منتهية الصلاحية بأحد المعامل بمدينة الزقازيق وتم تحرير محضر ضبط وجاري العرض علي النيابة العامة .

كما اصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، 83 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة ، وجاري تنفيذ قرارات الغلق كما تم إستصدار 54 رخصة تشغيل لمنشأت طبية خاصة أخري ، هذا بالإضافة إلي تحرير 18 محضر فض شمع لعدد 18 عيادة طبية خاصة بمركز ومدينة ديرب نجم ، بالإضافة إلي غلق عيادة أنف وأذن خاصة وتحرير محضر لمعمل خاص لوجود قرب دم فارغة وتخزين مشتقات دم بمركز ومدينة الزقازيق ، تحرير 2 محضر لمركز طبي يعمل بدون ترخيص وعيادة نساء وتوليد بمدينة فاقوس لإثبات أن العيادة يمارس فيها الطبيب عملية ختان الإناث ووجود غرفة عمليات غير مستوفية للاشتراطات الصحية .

في سياق متصل ، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم دعم قسمي الحروق بمستشفيات ههيا وبلبيس المركزي بتجهيزات طبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمتلقي الخدمة ، وشملت هذه التجهيزات أسرة رعاية مركزة ، أجهزة تنفس صناعي ، مونيتور ، عربات طوارئ مجهزة ، ترولي ، أدوات جراحة تجميل ، أدوات جراحة طوارئ .























