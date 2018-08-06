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صحة الأقصر: وضع خطة طبية شاملة للطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:23 م
صحة الأقصر: وضع خطة طبية شاملة للطوارئ استعدادا لعيد الأضحى جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتهاء المديرية من الاستعداد لعيد الأضحى المبارك من خلال وضع خطة طبية شاملة، تضمنت إجراءات للتدخل عند حدوث أى حالة طارئة خلال فترة الاحتفال بالعيد، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده بحضور مديرى كافة المستشفيات بالمحافظة، وقال إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية تحسبًا لأى أمر طارئ يتعرض له المواطنين من أبناء الأقصر أو الوافدين إليها.

وأضاف السيد عبد الجواد – فى بيان صحفي - أن المديرية اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين خلال أيام العيد والتعامل مع الحالات الطارئة، تضمنت مضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض "النوبتجيات" فى كافة التخصصات مع استمرار العمل بالأقسام الحرجة على مدار 24 ساعة.

وشملت إجراءات صحة الأقصر توفير كميات مضاعفة من كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات، فضلاً عن تشكيل فرق الانتشار السريع للتدخل الفورى لمواجهة أي احتياج لأعداد أكبر من الأطباء عند حدوث أمر طارئ يستدعى ذلك، واطمئن أيضاً على توافر الإمدادات اللوجستية مثل الأكسجين والمواد البترولية لمولدات الكهرباء.

وأشار عبد الجواد، إلى أنه تقرر تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، واستعرض أيضًا خطة عمل الطب الوقائى من خلال المرور على محلات الأغذية والمشروبات، ومراقبة الباعة الجائلين والمطاعم المتاخمة للتجمعات المتوقعة بالعيد.

 


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