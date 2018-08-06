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شينزو آبى: اليابان لن تنضم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:53 ص
شينزو آبى: اليابان لن تنضم لمعاهدة حظر الأسلحة النووية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو(أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنضم لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة النووية.

ونقل موقع "إن إتش كيه" الإخبارى اليابانى عن آبى قوله - خلال مؤتمر صحفى عقب حضوره مراسم السلام التذكارية فى هيروشيما بمناسبة الذكرى السنوية لقصف الولايات المتحدة للمدينة عام 1945 - أن اليابان تدعم هدف تقويض الأسلحة النووية ولكنها لن تنضم للمعاهدة لأن نهجها مختلف عن وجهة نظر الحكومة اليابانية.

وأشار رئيس الوزراء اليابانى إلى أن بلاده مصرة على قيادة جهود المجتمع الدولى من خلال العمل كجسر بين الدول التى تمتلك أسلحة نووية والدول التى لا تمتلكها.

وأكد آبى أن اليابان ستعمل على تعزيز التوجه العالمى نحو نزع الأسلحة النووية من أجل المؤتمر الاستعراضى للدول الأطراف فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2020.

 


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اليابان

حظر الاسلحه النوويه

معاهده حظر الاسلحه النوويه

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