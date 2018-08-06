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"شعبة الدواجن" أسعار الدواجن مستقرة والكيلو بـ 29 جنيها للمستهلك

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:07 م
"شعبة الدواجن" أسعار الدواجن مستقرة والكيلو بـ 29 جنيها للمستهلك دواجن - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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توقعت شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوع المقبل وفى العشرة أيام التى تسبق عيد الأضحى المبارك، ولم تحدد الشعبة نسبة انخفاض الأسعار.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن الفترة الحالية لسوق الدواجن نسميها "النقطة السوداء" فى السوق، حيث يحدث اضطراب فى عمليات البيع قبل عملية التراجع التى نتوقعها خلال احتفالات عيد الأضحى.

وكشف السيد لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الدواجن مستقرة فى المزرعة اليوم عند 25 جنيها للكيلو وتصل للمواطن بـ 29 جنيها، مشيرا إلى أن التوقعات حول سوق الدواجن لا تكون صادقة فى أغلب الأحيان، لأننا من المفترض حاليا أن تكون الأسعار متراجعة إلا أنه لأسباب تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج فإن الأسعار مرتفعة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن أسعار كرتونة البيض وصلت إلى ما بين 42 إلى 43 جنيها فى الأسواق ومتاجر التجزئة بصفة عامة للمستهلك.

 

 

 


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