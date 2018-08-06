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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:47 م
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سقوط عاطل أثناء سرقة كابلات كهربائية من عقار بمدينة بدر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:29 م
سقوط عاطل أثناء سرقة كابلات كهربائية من عقار بمدينة بدر متهم بالسرقة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر، أثناء تفقد الأوضاع بمنطقة المجاورة الثالثة الحى الأول، من ضبط "محمد ا س" 23 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "شروع فى سرقة" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات، وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد.
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من عقار ملك "أحمد ح ر" 48 سنة مهندس، بأسلوب "القطع" باستخدام القصافة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأضاف أنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعة.
 
وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادثين سرقة كابلات كهربائية بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص بمنطقة 6 أكتوبر، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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