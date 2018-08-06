سعر اليورو اليوم الاثنين 6-8-2018 واستمرار تراجع العملة الأوروبية

كتبت- هبة حسام

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-8-2018، مسجلاً انخفاضا فى تعاملات مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك، ننشر سعر اليورو مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى:



سعر صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.61 جنيه للشراء

20.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.50 جنيه للشراء

20.69 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



20.54 للشراء

20.74 للبيع



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة



20.84 للشراء

21.04 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.61 للشراء

20.81 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.58 للشراء

20.75 للبيع