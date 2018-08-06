سعد الحريرى: نبذل ما فى وسعنا لدفع عجلة الاقتصاد اللبنانى للأمام

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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الدولة اللبنانية تبذل ما فى وسعها لاستعادة الثقة فيها، والدفع قدما بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون بما يحسن ظروف مواجهة المصاعب.

وأشار الحريرى - خلال استقباله فى مقر إقامته ببيت الوسط المشاركين فى المخيم الدولى للقادة الشباب - إلى أن لبنان مر بفترة صعبة للغاية بالنظر إلى ما جرى فى محيطه الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط ، مضيفا: "لكننا نجحنا فى تجنيب البلاد الاهتزازات، وعلينا اليوم استعادة ثقة المواطنين بالدولة والتأكد من تطبيق القانون فى كل مرافق الحياة".

وقال إنه على الجميع العمل من أجل لبنان موحد، لكى يكون بلدًا للجميع، وليس لأى فريق دون الآخر.

وأضاف: "نريد لبنان كما يحلم به الشباب، والمشاكل القائمة حاليا يجب أن تدفعنا للعمل مجتمعين لتحسين الوضع القائم".. مؤكدا أنه يجب أن يظهر اللبنانيون أمام العالم الرسالة التى يحملها لبنان وهى أنه "بلد الانصهار والتعايش والتفهم والسلام والاستقرار".