video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى: نبذل ما فى وسعنا لدفع عجلة الاقتصاد اللبنانى للأمام

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:27 م
سعد الحريرى: نبذل ما فى وسعنا لدفع عجلة الاقتصاد اللبنانى للأمام رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الدولة اللبنانية تبذل ما فى وسعها لاستعادة الثقة فيها، والدفع قدما بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون بما يحسن ظروف مواجهة المصاعب.

وأشار الحريرى - خلال استقباله فى مقر إقامته ببيت الوسط المشاركين فى المخيم الدولى للقادة الشباب - إلى أن لبنان مر بفترة صعبة للغاية بالنظر إلى ما جرى فى محيطه الإقليمى ومنطقة الشرق الأوسط ، مضيفا: "لكننا نجحنا فى تجنيب البلاد الاهتزازات، وعلينا اليوم استعادة ثقة المواطنين بالدولة والتأكد من تطبيق القانون فى كل مرافق الحياة".

وقال إنه على الجميع العمل من أجل لبنان موحد، لكى يكون بلدًا للجميع، وليس لأى فريق دون الآخر.

وأضاف: "نريد لبنان كما يحلم به الشباب، والمشاكل القائمة حاليا يجب أن تدفعنا للعمل مجتمعين لتحسين الوضع القائم".. مؤكدا أنه يجب أن يظهر اللبنانيون أمام العالم الرسالة التى يحملها لبنان وهى أنه "بلد الانصهار والتعايش والتفهم والسلام والاستقرار".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

وزير خارجية لبنان: لن نتنازل عن تشكيل حكومة متوازنة لتأمين مستقبل البلاد

لبنان: مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين فى العودة لبلادهم

سعد الحريرى

لبنان

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة