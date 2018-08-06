زوجة الأب تسكب الزيت المغلى على جسد طفلة زوجها بسبب بكائها لشراء الحلوى

كتبت أسماء شلبى

سكبت زوجة الأب الزيت المغلى على طفلته وأصابتها فى أنحاء جسدها وتركتها تصارع الموت، ورفضت ذهابها للمستشفي لولا تدخل الجيران واستدعاء الشرطة.

وقفت والدة الطفلة تصرخ أمام قسم شرطة أكتوبر بعد أن انتزعت من زوجة طليقها طفلتها غصبا رغم أنها الحاضنة بحكم القانون، ولكنه قرر معاقبتها واختطاف الصغيرة ومنحها لزوجته التى لم تقصر هى الأخرى فى تعنيفها، وأقدمت بقلب متحجر بحرقها بعد أن سكبت عليها الزيت المغلى.

وأكدت "دعاء.س.ك" أم الطفلة فى بلاغها أمام قسم شرطة أكتوبر الذى حمل 9832 لسنة 2018 ، أن ابنتها نقلت للمستشفى بين الحياة والموت ومصابة بعدة حروق، وبعد سماع شهادة الطفلة والجيران أكدوا أن زوجة أبيها "سماح.م.أ" كانت معتادة على تعنيف الصغيرة وعاقبتها بالحرق، وهو ما دفعها أن تقوم بسكب الزيت المغلى عليها بسبب بكائها أو "ذنها" على حد وصف أم الطفلة على شراء بعض الحلوى.

وتابعت الأم التى اتهمت زوجها السابق بالضلوع فى الجريمة برفقة زوجته الجديدة بعد الصمت على تعنيف الصغيرة وتركها تحترق أمامه دون تدخل، ورفضه الذهاب بالطفلة للمستشفي خوفا من المساءلة القانونية.

وأشارت إلى أنها أثناء زواجها عاشت معاناة حقيقة بعد ترك زوجها عمله واعتياد تعاطى المواد المخدرة وتعنيفها وإجبارها على الإنفاق عليه وسرقة راتبها الشهرى فلم يكن أمامى حل إلا الطلاق، ولم أظن أن طفلتى من ستدفع الثمن بعد خطفها من حضنى وتعرضها للضرب والعنف والتعذيب على يديه وزوجته إذا ارتكبت أى خطأ بسيط.