رويترز: قوات الأمن في شرق إثيوبيا تقتل أربعة محتجين

(رويترز)

قال شاهد بأن قوات الأمن في المنطقة الصومالية بشرق إثيوبيا قتلت بالرصاص أربعة أشخاص كانوا يحتجون اليوم الاثنين على نهب متاجرهم ومنازلهم خلال اضطرابات نجمت عن نشر جنود في المنطقة في مطلع الأسبوع.

وذكر الشاهد أن القوات الاتحادية انتشرت في جيجيقا عاصمة المنطقة يوم الجمعة وقال صحفي إن القوات أرادت القبض على مسؤولين إقليميين،لكن وجود الجنود أطلق شرارة العنف في عدة بلدات ونهبت الحشود وأحرقت ممتلكات ومتاجر مملوكة للأقليات العرقية في جيجيقا.

فيما لم تصدر عن قوات الامن الأثيوبية أى تعليق عن الأحداث حتى الآن.

وكانت حكومة أديس أبابا اتهمت مسؤولي الإقليم في يوليو تموز بارتكاب انتهاكات حقوقية. وأقالت السلطات الشهر الماضي مسؤولين كبارا بمصلحة السجون هناك بشأن مزاعم تعذيب.