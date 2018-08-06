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"رواية الجهينى ويهود إسكندرية" ندوات بثقافة الشاطبى بالإسكندرية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:39 م
"رواية الجهينى ويهود إسكندرية" ندوات بثقافة الشاطبى بالإسكندرية قصر ثقافة الشاطبى
الإسكندرية- هناء أبو العز
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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى خلال شهر أغسطس الجارى.

ويقيم بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "المرأة أم الأنبياء" يلقيها الشيخ محمد فرج عامر فى الحادية عشرة صباحاً يوم 8 أغسطس، وفى نفس اليوم يقيم بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل لوحات للتعبير عن جمال الطبيعة فى فصل الصيف باستخدام ألوان الجواش، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الكتابة وكيف أكتشفها الإنسان – الكتابة الهيروغليفية" بقصر ثقافة مصطفى كامل  تحاضرها نجاة سعيد.

وفى بيت ثقافة القبارى محاضرة بعنوان " كيفية أداء فريضة زكاة الفطر" تلقيها داليا سالم بجمعية مدبر الأمور الخيرية، وفى يوم 9 أغسطس تقيم مكتبة النزهة محاضرة بعنوان"كيفية استثمار وقت الفراغ " تلقيها ناهد الرحمانى كما يقيم بيت ثقافة 26 يوليو  ورشة رسم كروكى لحركات الجسم يوم 11أغسطس.

وفى هذا السياق يقيم بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "الحج عرفة" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يلقيها الشيخ حسن محمد حسن بجمعية تنمية المجتمع يوم 12 أغسطس الجارى فى الحادية عشرة صباحاً، كما يقيم بيت ثقافة رشدى ورشة تدوير مخلفات باستخدام الورق والزجاجات الفارغة بمناسبة عيد وفاء النيل ببيت ثقافة 26 يوليو، وفى مكتبة النزهة محاضرة بعنوان " تطبيق مبدأ المواطنة فى التعامل مع الآخر" تلقيها ناهد الرحماني.

كما يعقد قصر ثقافة الشاطبى ندوة بعنوان "من رواية الجهينى إلى رواية يهود إسكندرية" مع الأديب مصطفى نصر، يشارك فى اللقاء الصحفى حسام عبد القادر- المستشار الثقافى لمكتبة الإسكندرية فى الساعة السادسة مساءً، وفى نفس القصر تقام  ورشة تصميم ورود بارزة ومجسمة بالنحاس والألومنيوم تصلح تابلوهات وديكور تستمر حتى 19 أغسطس.

 

 

 


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