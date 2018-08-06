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رصف طريق "تلا - قشطوخ" بالمنوفية بتكلفة 3 مليون جنية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:51 م
رصف طريق "تلا - قشطوخ" بالمنوفية بتكلفة 3 مليون جنية رصف طرق - ارشيفيه
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف طريق تلا - قشطوخ بتكلفة إجمالية قدرها 3مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 30 % وذلك بمبلغ وقدره 900ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تحرير3270 محضر للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية للبناء عليها بإجمالي مساحة 735 فدان و9 قيراط بزمام محافظة المنوفية ، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين ببيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما صرح وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 20كم من المساقي الخصوصية بمراكز ( شبين الكوم ، الشهداء، تلا، أشمون ، بركة السبع ) مع إستمرار تطهير المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة بصفة مستمرة لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث  .

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية  علي أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين من أجل ترشيد إستهلاك المياه بما يتماشى مع حصة المياه المتاحة، وكذا أهمية الحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم مخالفة القوانين المنظمة لبيع الأراضي الزراعية ، موجهاً بتكثيف  حملات دورية  للتصدي لجميع المخالفين .

 

 

 

 


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