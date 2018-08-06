رئيس جامعة بنها: مركز الابتكار وريادة الأعمال يمول جهاز الصور ثلاثية الأبعاد

وافق الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها على تمويل جهاز تحويل الصورة إلى ثلاثية الأبعاد الذى ابتكره الطالب عبدالله أشرف ثابت بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بالجامعة، والذى اشترك به ممثلاً لجامعه بنها فى معرض التعليم العالى الأخير بالقاهرة.

وقال القاضى خلال استقباله عصر اليوم للطالب فى مكتبه، إن الجامعة سوف تقوم بتمويل هذا الابتكار ودعم الطالب لتنفيذه من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وأضاف القاضى أن مهمتنا فى جامعة بنها هى الدفع بالشباب البدع والمبتكر فى الصفوف الأولى من المجتمع وتبنى أفكارهم وابتكاراتهم لدعمها وتصنيعها حتى تكون حافزاً لهم على مزيد من الابتكار والإبداع.

من جانبه أكد عبدالله اشرف مخترع الجهاز الجديد أن جهازه يستخدم فى العملية التعليمية وفى عرض العمليات الجراحيه ويستخدم فى العديد من مجالات الطب وفى الاعلان عن مختلف المنتجات.