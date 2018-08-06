رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى بوزيرة التعليم العالى بولاية نيوجيرسى الأمريكية

الإسكندرية - هناء أبو العز

التقى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية أثناء زيارته جامعة أوشن كونتى بولاية نيوجيرسى الأمريكية، وزيرة التعليم العالى بولاية نيوجيرسى، بحضور الدكتور جون لارسون رئيس جامعة أوشن كونتى، والدكتور حاتم عقل نائب رئيس أوشن للتعليم عن بعد، والشئون الدولية، والدكتورة مايسه أبو يوسف هيوارد مساعد نائب رئيس جامعة أوشن للشئون الدولية.

قدم الدكتور الكردى خلال اللقاء شرحاً تعريفيا لجامعة الإسكندرية ودورها داخل مصر وخارجها، واستعرض إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوشن الأمريكية لتفعيل نظام الكليات المجتمعية بمصر بهدف إنشاء كليات متخصصة فى تقديم البرامج الإكاديمية والتطبيقية المتخصصة، وبرامج التدريب التقنى والمهنى اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل مباشرة، ومواجهة متطلباته من الكوادر البشرية المؤهلة.

موضحاً أن البرامج يتم تصميمها وتتجدد باستمرار وفقاً للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأشار الدكتور الكردى إنه يجرى الآن إتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة بهذه البرامج، كما استعرض فرص التعاون الحالى والمستقبلى بين جامعة أوشن والجامعات المصرية، بهدف تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين وكذلك التبادل الطلابى.

وقد أشادت الوزيرة خلال اللقاء بمبادرة جامعة أوشن بعقد بروتوكولات التعاون الدولية وخاصة مع مصر.