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رئيس الوزراء يوجه بتنقية غير مستحقى الدعم بالتوازى مع إضافة المواليد للتموين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:50 م
رئيس الوزراء يوجه بتنقية غير مستحقى الدعم بالتوازى مع إضافة المواليد للتموين جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، مع وزيرى التضامن الاجتماعى والتموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل.

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وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتوازى إجراءات إضافة مواليد جدد من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون على التموين من غير المستحقين، حتى يذهب الدعم الذى توفره الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.

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وقال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على إلغاء البحث الاجتماعى للمتقدمين لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة، فى وزارة التضأمن الاجتماعى، وكذا هيئة الرقابة الإدارية.

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وأكد وزير التموين، على أن قاعدة البيانات الموجودة فى هيئة الرقابة الإدارية تساعدنا فى تحديد المستحقين للدعم، وكذا استبعاد من لا يستحق خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات، ويتم تحليل البيانات، وتحديثها بصورة مستمرة، لمساعدة الوزارات المختلفة فى تحديد المستحقين للدعم، وغير المستحقين.

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

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