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رئيس الوزراء يفتح ملف المشروعات المتعثرة ويوجه بحصرها وحل مشكلاتها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:31 م
رئيس الوزراء يفتح ملف المشروعات المتعثرة ويوجه بحصرها وحل مشكلاتها جانب من الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة عدد من المشروعات المتعثرة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، ونائب وزير الإسكان للمرافق، ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بحصر المشروعات المتعثرة، والتى تحتاج إلى التنسيق بين عدد من الوزارات، والجهات، والحصول على الموافقات المختلفة، وعقد اجتماعات منتظمة لتحريك هذه المشروعات، وحل مشكلاتها، والعمل على سرعة تنفيذها، ودخولها الخدمة، بدلاً من الخطابات المتبادلة بين الجهات المختلفة التى لا تؤدى إلى الحل.

وشهد الاجتماع عرض عدد من المشروعات التى تحتاج إلى موافقة عدد من الجهات لإتمام تنفيذها، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث توصيل التغذية الكهربائية للمحطات، أو أخذ الموافقات على تشغيلها، وكذا الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة، وتم الاتفاق على سرعة الحصول على هذه الموافقات والانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

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