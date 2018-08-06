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خبراء المفرقعات يفحصون موقع انفجار سيارة واحتراق ميكروباص بكوبرى أكتوبر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:19 ص
خبراء المفرقعات يفحصون موقع انفجار سيارة واحتراق ميكروباص بكوبرى أكتوبر انفجار سيارة بالدقى
كتب عبد الرحمن سيد
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وصل خبراء المفرقعات بالجيزة، لمعاينة موقع حادث انفجار سيارة ملاكى وتفحم ميكروباص بمطلع كوبرى أكتوبر، حيث ترجح المعاينة اﻷولية نشوب حريق بالسيارة الملاكى إثر انفجارها وامتدت الميران لميكروباص، وانتقلت سيارتى إطفاء و تم إخماد الحريق.

كانت سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى، قد تفحمت بعد اشتعال النيران فيها إثر انفجارها، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكى لحظة الانفجار، بجانب تضرر 4 سيارات أخرى.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، فى الوقت الذى لم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه.

 
 

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حريق سيارة

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