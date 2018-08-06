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الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:47 م
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خبراء الأدلة الجنائية يرفعون عينات من موقع انفجار سيارة بالدقى لفحصها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:49 ص
خبراء الأدلة الجنائية يرفعون عينات من موقع انفجار سيارة بالدقى لفحصها انفجار الدقى
كتب بهجت أبو ضيف
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ذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن خبراء الأدلة الجنائية، رفعوا عينات من موقع حادث انفجار سيارة بمطلع كوبري أكتوبر صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، واشتعال النيران بسيارة ميكروباص تصادف مرورها، وتضرر عدد آخر من السيارات. 
 
وأضافت المصادر أن الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيري المعمل الجنائي أجريا معاينة للسيارة المنفجرة، وفحص المكان المحيط بالحادث، للحصول على أدلة تحدد سبب الانفجار وتحليلها بالمعمل الجنائي. 
 
ويكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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