حملة تأييد على "تويتر" للسعودية عقب طرد السفير الكندى من الرياض

كتب- هاشم الفخرانى

حملة تأييد منقطعة النظيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى للمملكة العربية السعودية عقب قرارها بسحب السفير السعودى من كندا، وطرد السفير الكندى من الرياض عقب تدخلها فى الشئون الداخلية السعودية .

ودشن رواد موقع "تويتر" هشتاج "كندا" للتعبير عن تأييدهم لقرار المملكة ، حيث قال صاحب حساب "ماركوس" : "دام عزك ياوطن نعم هذي هي السيادة" ، واضعاً العلم السعودى على حسابه .



حملة تأييد

فيما قال صاحب حساب "بن خالد" :" بيان قوى جدا من الخارجية أى تدخل آخر من كندا فى شؤون المملكة يعنى أنه مسموح للمملكة التدخل فى شؤون كندا الداخلية، مضيفاً، ليعرف الجميع أن السعودية ليست كبقية البلدان حتى يتدخل فيها من يريد.



جانب من ردود أفعال توتير

وعبر صاحب الحساب "حمدان" عن تأييده للقرار بالقول :" قوة يا أرض الحرم ".