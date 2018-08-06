حملة أمنية لشرطة النقل والمواصلات تحبط سرقة مهمات السكة الحديد

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، باستهداف وضبط كافة صور الجرائم والمخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومختلف وسائل النقل والمواصلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط "م.ع" عاطل، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 18 قضية تبديد – سلاح – خيانة أمانة - سرقة تيار كهربائى.. وذلك حال تواجده بموقف النقل العام بالعباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى القاهرة.

كما تم ضبط "ط.ع.ع" 33 سنة و"ك.أ.أ" 35 سنه لقيامهما بسرقة كمية كبيرة من المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية من داخل محطة سكك حديد قنا وإخفائها لحين التصرف فيها. كما تم ضبط "م.أ.م"، حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن 3 قطع فرامل حديدية من داخل محطة سكة حديد سيدى جابر.

كما تم ضبط "م.م.ع" عاطل حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد وزنت حوالى 30 كجم، وذلك من داخل محطة سكك حديد طنطا. كما تم ضبط "ح.ع.ح"، عاطل، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، وبحوزته جوال بلاستيك بداخله مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن عدد 7 لفافات كابلات نحاسية خاصة بقطارات السكة الحديد وزنت 20 كيلو جراما .. حال تواجده بمنطقة المنيب بالقرب من ورش السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وضبط "أ.ص.ع"، أثناء قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن 3 قطع فرامل حديدية من محطة سكة حديد سيدى جابر. وضبط "أ.أ.أ" 30 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى 3 قضايا آخرها قضية "سلاح أبيض".. حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة من داخل محطة سكة حديد كفر الزيات، و"م.م.ع" 34 سنة سبق اتهامه فى قضايا متنوعة "نشل. سلاح بدون ترخيص . نصب . سرقة متنوعة"، والمحكوم عليه فى قضيتين آخرهما قضية "سرقة"، حال قيامه بسرقة 2 هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق المرج، و"أ.ع م" 33 سنة عاطل سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها قضية "نشل"، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا "مخدرات – نشل – تبديد" وذلك حال شروعه فى سرقة حافظة نقود من أحد المواطنين حال تواجده بموقف هيئة النقل العام بقليوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.. وجارى استمرار الحملات.