حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالحشيش فى القليوبية

القليوبية ــ نيفين طه

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لترويجهم مخدر الحشيش بشبرا الخيمة وقليوب.

كانت قد شنت مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزى المواد المخدرة بشبرا الخيمة وقليوب، وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من، "أحمد. ر" 21عاما، سائق توك توك مقيم قليوب وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 40 جراما ومبلغ مالى 180 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب، و"إسلام.ع" 24 سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22723/416 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وأحيل المتهمان للنيابة التى أمرت بحبسهما.