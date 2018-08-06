video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالحشيش فى القليوبية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:31 ص
حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالحشيش فى القليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
إضافة تعليق
قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لترويجهم مخدر الحشيش بشبرا الخيمة وقليوب.
 
كانت قد شنت مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزى المواد المخدرة بشبرا الخيمة وقليوب، وفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية. 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط كل من، "أحمد. ر" 21عاما، سائق توك توك مقيم قليوب  وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 40 جراما ومبلغ مالى 180 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2594 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب، و"إسلام.ع" 24 سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار .
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22723/416 لسنة 2018م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وأحيل المتهمان للنيابة التى أمرت بحبسهما.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة أبو سبيع بقليوب

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

حبس عاطلين

حشيش

الاتجار بالحشيش




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة