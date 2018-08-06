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جلوب أند ميل: حكومة كندا تحاول التواصل مع السعودية بعد تجميد العلاقات

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:24 ص
جلوب أند ميل: حكومة كندا تحاول التواصل مع السعودية بعد تجميد العلاقات رئيس وزراء كندا جاستين ترودو
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية، إن الحكومة الكندية تحاول إجراء اتصالات مع السعودية عقب قرار الأخيرة استدعاء سفيرها واعتبار السفير الكندى فى الرياض شخصا غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 24 ساعة. 
 
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة ماري بير باسل "إن الحكومة الكندية تحاول إجراء اتصالات مع السعودية"، مضيفة "نشعر بالقلق الشديد، ونسعى للتواصل مع المملكة".
 
وقالت "نشعر بقلق بالغ من هذه التقارير الإعلامية ونسعى إلى مزيد من الوضوح بشأن البيان الأخير الصادر عن المملكة العربية السعودية"، "إن كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما فى ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير حول العالم. ولن تتردد حكومتنا أبدا فى تعزيز هذه القيم وتعتقد أن هذا الحوار ضرورى للدبلوماسية الدولية".
 
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت فجر اليوم الأثنين، استدعاء سفيرها فى كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندى فى المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.
 
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، استغربت فيه الموقف السلبى والمستغرب من كندا، الذى صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدنى" الذين جرى إيقافهم فى السعودية.
 
 

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