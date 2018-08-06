جامعة بنى سويف: تعميم مشروع الطاقة الشمسية ووضع التجربة بمناهج الدراسات العليا

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب "أحد علماء النانو تكنولوجى"، أنه جارى تشكيل لجنة لعمل مقايسة وتكلفة تقديرية لتعميم مشروع الطاقة الشمسية داخل مبانى كليات الجامعة، فضلا عن وضع تجربة الطاقة الشمسية فى مناهج الدراسات العليا.

وأضاف خضر لـ"اليوم السابع": أن الجامعة تضم 34 كلية موزعة ما بين مدينة بنى سويف العاصمة والمجمعين الأول والثانى الجديدين داخل أرض الجامعة بالمدينة الجديدة شرق النيل، وتستخدم الطاقة الشمسية فى إضاءة أعمدة الإضاءة داخل المجمع التكنولوجى شرق النيل والذى يضم عدة كليات مختلفة، علاوة على تشغيل مقر إتحاد الطلاب بحرم الجامعة بمدينة بنى سويف العاصمة بالطاقة الشمسية.

وتابع خضر قائلا: "حضرت لقاء ضم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ومحافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب، لمناقشة آليات تطبيق وتعميم تجربة الطاقة الشمسية واستخدامها فى إضاءة الأعمدة بشوارع مدينة بنى سويف العاصمة".