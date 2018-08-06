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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:20 م
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توصيل الصرف الصحى لقرية سلامون بسوهاج.. والمحافظ: فتح طرق فرعية لتيسير المرور

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:58 م
توصيل الصرف الصحى لقرية سلامون بسوهاج.. والمحافظ: فتح طرق فرعية لتيسير المرور جانب من الأعمال
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أنه جارى تنفيذ أعمال توصيل الصرف الصحى لقرية سلامون بمركز طما، أنه وجه مسئولى الوحدة المحلية بطما بتمهيد الشوارع التى انتهى العمل بها، وفتح طرق فرعية لتيسير الحركة المرورية ومتابعة تنفيذ الأعمال للانتهاء منها وفقا الجداول الزمنية الموضوعة.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات الصرف الصحى، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
فيما قال أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن الوحدة لقرية سلامون قامت باستخدام معدات النقل الثقيل بمجلس المدينة واللودر، وتم فتح طرق فرعية لتيسير حركة المرور من وإلى قرية سلامون وتمهيد شوارع القرية الداخلية التى انتهى العمل فيها من قبل الشركة المنفذة للصرف الصحى، وجارى متابعة الأعمال وتمهيد الطرق أولًا بأول.
 

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