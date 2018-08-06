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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:33 م
خالد صلاح
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تنفيذ 6 قرارات إزالة لحماية النيل فى حملة مكبرة بقنا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:14 م
تنفيذ 6 قرارات إزالة لحماية النيل فى حملة مكبرة بقنا جانب من الحملة
قنا – هند المغربى
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تمكنت حملة اليوم على مركزى قوص ونقادة  جنوب محافظة قنا، من تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل النيل وذلك استمراراً لحملات الإزالة على مجرى نهر النيل لإدارة حماية النيل قطاع جنوب الصعيد .

حيث قامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا بشن حملة مكبرة  بناءا على توجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه المهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا وتحت اشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام  على مركزى قوص ونقادة جنوب محافظة قنا.

وتم  تنفيذ  6 قرارات إزالة بناحية المنشية مركز نقادة وقوص بزمام تفتيش نيل قنا - محافظة قنا عبارة عن مبانى بمسطح 350 م2 .

 

 

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