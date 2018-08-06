تنفيذ صومعة للقمح بصان الحجر بالشرقية بتكلفة 209 مليون

الشرقية – إيمان مهنى

أكدت محافظة الشرقية، أن نسبة تنفيذ أعمال إنشاء صوامع الغلال بصان الحجر البحرية بنطاق مركز الحسينية بتكلفة 209 مليون جنية، وصلت إلى 22%، ومن المقرر افتتاحها فى موعدها أول يونيو 2019 .

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى تصريح صحفى، أنه جارى استكمال بناء السور الخارجى والمبنى الخدمي وفرد طبقة إحلال للموقع كما أنه جاري صب الأنفاق النهائية ومن المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة موعدها ، و تضم 12 خلية ومقامة على مساحة 15 فدان بطاقة تخزينية 5 آلاف طن لكل صومعة بإجمالى 60 ألف طن جنيه ، انه شدد الجهات المنفذة للمشروع بتقديم التسهيلات و كافة سبل التعاون لتذليل العقبات التي تقف حائلا دون إستكمال المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروع

يشار إلى أن الهدف من إنشاء صوامع الغلال لإستيعاب إحتياجات المحافظة من محصول القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح بإعتباره محصول إستراتيجي وهام للمواطنين ، كما أنها ستقلل من نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة , حيث تحتل محافظة الشرقية المركز الثاني في إنتاجه ، ما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الإستراتيجي و الهام .



صومعة صان الحجر



اعمال تنفيذ الصومعة



تنفيذ اعمال الانشاءات