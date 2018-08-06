تفشى فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى فى مزرعة بمدينة صباح الماليزية

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أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الإثنين - نقلا عن تقرير صادر عن السلطات البيطرية الماليزية - بتفشى فيروس أنفلونزا الطيور إتش 5 أن 1 شديد العدوى فى مزرعة بمدينة صباح الكائنة شرقى البلاد.

وأوضحت المنظمة - فى موقعها على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية - أن الفيروس قتل 3 آلاف من بين 28 ألف دجاجة فى مزرعة بمنطقة كامبونج كالوان، وقد تم ذبح جميع الطيور الباقية.

وتعد هذه أول حالة تفشى لأنفلونزا الطيور فى مدينة صباح الكائنة بالجزء الشمالى من جزيرة بورنيو.