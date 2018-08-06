تفاصيل قتل طالب لشقيقين فى حادث تصادم بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شقيقين صدمهما طالب بسيارته بمنطقة الطالبية، حيث تبين أن المتوفين كانا متوقفان بجوار الطريق، وأثناء ذلك صدمتهما سيارة ملاكى يقودها شاب فى العقد الثانى من عمره.

وتابعت التحقيقات، أن عجلة القيادة اختلت من يد سائق السيارة "على.أ" 19 سنة، ولم يستطع التحكم فيها فصدمت المجنى عليهما، و5 سيارات أخرى كانت فى موقع الحادث.

وتحفظت النيابة العامة على السيارة والسيارات المتضررة، وأمرت بعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، فضلا عن إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان ما إذا كان متعاطى مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد بصدم قائد سيارة ملاكى لشقيقين "عبد الله.أ، "63 سنة، و"عبد السلام"، أثناء توقفهما بجانب الطريق، ما أسفر عن مصرعهما، بالإضافة إلى اصطدامه بـ5 سيارات.

تبين بعد إجراء التحريات أن " على. أ" 19 سنة طالب وراء ارتكاب الواقعة، وهروبه عقب الحادث، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.