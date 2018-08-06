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الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:50 م
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تعيين الشيخ مبارك الدعيج رئيسا لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وزير

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:36 م
تعيين الشيخ مبارك الدعيج رئيسا لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وزير الشيخ مبارك الدعيج رئيسا لوكالة الأنباء الكويتية
كتب مصطفى عنبر
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قرر مجلس الوزراء الكويتى تعيين الشيخ مبارك الدعيج الصباح رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عام لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) بدرجة وزير.

يذكر أن الشيخ مبارك الدعيج قد تولى فى التسعينيات مسؤولية الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية لسنوات طويلة قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة   ومديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما تم انتخابه العام الماضى رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) للدورة الثانية على التوالى.

وأجرى الدعيج عملية تطوير فى وكالة الأنباء الكويتية واستحدث فيها العديد من الخدمات الإخبارية التى تنفرد بها على مستوى وكالات الأنباء.

 

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