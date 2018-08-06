"تعليم الأقصر" تخفض درجات القبول لـ200 درجة بدلا من 206 بالثانوية العامة

الأقصر – أحمد مرعى

قرر عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك للعام الدراسى 2018/2019، لـ200 درجة بدلاً من 206 كان قد اعتمدها المحافظ من قبل، وذلك للتخفيف على الطلاب ودعمهم فى الدخول للثانوية العامة والحصول على فرصتهم.

وأضاف عبد اللطيف عمران لـ"اليوم السابع"، أن تم تخفيض درجات القبول لعدم كثرة تقديمات الطلب للدرجة السابقة 206 درجات، وذلك تقرر نزولها لـ200 درجة لاستقبال عدد أكبر من الطلاب.

وكان قد اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى لعام 2018/2019، حيث يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 206 درجات وذلك بناء على عدد الفصول المتاحة وعددها 149 فصلا بحد أقصى 40 طالبا وطالبة فى الفصل، والتى تم تغييرها لـ200 درجة فقط، وجاء الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام خدمات 140 درجة.