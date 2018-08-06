تعرف على رأى الحكومة فى تنقية بطاقات التموين وتدشين قاعدة بيانات المستفيدين

كتب أيمن رمضان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تنقية وتنقيح قاعدة بيانات بطاقات التموين هام، موضحًا أن الحكومة بدأت العمل عليه منذ فترة، مشددًا على أن هذا الإجراء تأخر كثيرًا يعنى لعشرات السنين لم يكن هناك قاعدة بيانات واضحة ومدققة فى الأسماء الموضوعة على قوائم التموين.

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى كمال ماضى، عبر فضائية "الحياة"، أن هناك العديد من حالات الوفاة بهذه البطاقات ورغم ذلك مازالت تصرف لهم المواد التموينية ويوجد آخرين ينتفعون بها، متابعًا: "كان هناك حاجة لتنقية قاعدة البيانات.. والحكومة توحيد قاعدة البيانات وتكون مميكنة بحيث تكون الرقابة عليها دقيقة".