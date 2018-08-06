تعرف على الخطايا الـ 10 لـ"معصوم مرزوق" بعد تطاوله على القضاء المصرى

كتب محمد أبو عوض

لم يتوقف تطاول وخطايا "القيادى بالتحالف الشعبى" معصوم مرزوق عبر تويتر بإهانة بالغة للقضاء المصرى، ضاربا بالأعراف والقوانين والدستور عرض الحائط، عند هذا الحد بل وصلت لإهانة الدولة المصرية فى عدد من القضايا الهامة.

خطايا معصوم مرزوق التى نرصد عدد منها وصلت إلى حد التعامل المباشر مع الجماعة الإرهابية بشكل مباشر على عكس شعاراته التى كان دائما يروج لها.

ويرصد"اليوم السابع" عدد من هذه الخطايا وهى كما يلى: