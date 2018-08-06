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تعرف على الخطايا الـ 10 لـ"معصوم مرزوق" بعد تطاوله على القضاء المصرى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على الخطايا الـ 10 لـ"معصوم مرزوق" بعد تطاوله على القضاء المصرى ارشيفية
كتب محمد أبو عوض
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لم  يتوقف تطاول وخطايا  "القيادى بالتحالف الشعبى" معصوم مرزوق  عبر تويتر بإهانة بالغة للقضاء المصرى، ضاربا بالأعراف والقوانين والدستور عرض الحائط،  عند هذا الحد بل وصلت لإهانة الدولة المصرية فى عدد من القضايا الهامة.

خطايا معصوم مرزوق التى نرصد عدد منها وصلت إلى حد التعامل المباشر مع الجماعة الإرهابية بشكل مباشر على عكس شعاراته التى كان دائما يروج لها.

ويرصد"اليوم السابع" عدد من هذه الخطايا وهى كما يلى:

  1. التطاول وإهانة القضاء المصرى عبر  موقع التواصل الإجتماعى والحساب الشخصى له على "تويتر".
  2. تشكيل حزب تحت إسم "الناس"  بدعم من قيادات الجماعة الإرهابية.
  3. ترويج الشائعات لضرب الاستقرارو إرسال رسائل سلبية عن الاقتصاد المصرى.
  4. الإصرارعلى إهانة الداخلية المصرية عبر القنوات المعادية لمصر من قنوات الجماعة الإرهابية.
  5. الدفاع المستميت عن قيادات ورموز الجماعة الإرهابية الهاربة وأخرهم محمد محسوب.
  6. وصف ثورة 30 يونيو بالخدعة وأنها ليست ثورة حقيقية.
  7. إعلانه المستمر بضرورة التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية الملطخ يدها بدماء شباب الوطن.
  8. دعمه لنظام تميم الحاكم فى قطر
  9. وصفه  لمجلس النواب "برلمان بصمجية".
  10. وصف مصر أنها تعيش حالة حرب أهلية من أجل التصالح مع القيادات الإخوانية.

 

 


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