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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:34 م
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تسليم 60 منزل ضمن "مشروع سترة" بقرى ناصر والخرطوم بالخارجة

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:27 م
تسليم 60 منزل ضمن "مشروع سترة" بقرى ناصر والخرطوم بالخارجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وإحدى الجمعيات الخيرية من تسليم 60 منزلًا بمشروع "سترة" بقريتى ناصر والخرطوم بالخارجة بواقع 37 منزلا للمستفيدين من المشروع من أهالى قرية ناصر وتسليم 23 آخرين من المستفيدين بالمشروع من أهالى قرية الخرطوم.

وقال المهندس مجدي الطماوى رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد فى بيان له أن مشروع "سترة" يتم بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية التى انتهت من تنفيذ المساكن للحالات الأولى بالرعاية وتشمل الأرامل والمطلقات ومهجورى العائل وأسر المسجونين وتم دعم هذه المنازل بالأثاثات والمفروشات ضمن مشروع إنشاء 400 منزل بجميع مناطق المحافظة وذلك على مرحلتين وتشمل المرحلة الأولى 217 منزل تم الانتهاء بالفعل منها فيما يجرى الانتهاء من استكمال إنشاء باقى المنازل لتسليمها للمستحقين مراعاة للبعد الاجتماعى لهذه الأسر.

 


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