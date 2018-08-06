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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 4.5 مليار جنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:54 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 4.5 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 874.348 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 159 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 17 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.87% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.52%، والعرب على 7.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.68%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 24.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2577 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 15583 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 82 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

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