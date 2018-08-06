تحويلات مرورية بسبب انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر فى الدقى

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية بشارع البطل أحمد عبد العزيز لحين إجراء خبراء المفرقعات بالجيزة معاينة موقع انفجار سيارة ملاكى بمطلع كوبرى أكتوبر، ويتم توجيه السيارات إجبارى لشارع عبد المنعم رياض وإبعادها عن الطرق المؤدية لموقع الحريق وظهرت كثافات مرتفعة بشارع جامعة الدول وسفنكس جراء الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بنشوب حريق فى سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر وتم توجيه سيارتين إطفاء إلى المكان وتم إخماد الحريق.